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Президент «Денвера» Кронке рассказал, почему решил строить команду вокруг Йокича

Президент «Денвера» Кронке рассказал, почему решил строить команду вокруг Йокича
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Президент «Денвер Наггетс» Джош Кронке поделился деталями того, как принималось решение строить команду вокруг центрового Николы Йокича.

«У нас были два бигмена, очень талантливых и работающих на команду — Никола Йокич и Юсуф Нуркич. Мы не могли заигрывать их вместе, потому что все уже начали играть в трёхочковый баскетбол.

В своём первом сезоне Йокич вошёл в первую символическую сборную новичков. На середине его второго сезона мы поняли, что нам придётся делать выбор.

Мы решили обратиться к группе аналитиков. Они привели цифры для сравнения, не называя имён баскетболистов. Игрок «Б» имел цифры куда более впечатляющие, чем у игрока «А» в их вторых сезонах, хотя первый был старше второго на два года.

Оказалось, что игроком «Б» был сам Никола, а игроком «А» был… Ларри Бёрд», — приводит слова Кронке Fadeaway World.

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