Президент «Денвера» Кронке рассказал, почему решил строить команду вокруг Йокича

Президент «Денвер Наггетс» Джош Кронке поделился деталями того, как принималось решение строить команду вокруг центрового Николы Йокича.

«У нас были два бигмена, очень талантливых и работающих на команду — Никола Йокич и Юсуф Нуркич. Мы не могли заигрывать их вместе, потому что все уже начали играть в трёхочковый баскетбол.

В своём первом сезоне Йокич вошёл в первую символическую сборную новичков. На середине его второго сезона мы поняли, что нам придётся делать выбор.

Мы решили обратиться к группе аналитиков. Они привели цифры для сравнения, не называя имён баскетболистов. Игрок «Б» имел цифры куда более впечатляющие, чем у игрока «А» в их вторых сезонах, хотя первый был старше второго на два года.

Оказалось, что игроком «Б» был сам Никола, а игроком «А» был… Ларри Бёрд», — приводит слова Кронке Fadeaway World.

Никола Йокич крутит мяч на пальце, сидя на скамейке: