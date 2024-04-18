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Гомельский рассказал, кого из пары О’Нил – Брайант считает виновником их конфликта

Гомельский рассказал, кого из пары О’Нил – Брайант считает виновником их конфликта
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Популярный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался на тему конфликта между прославленными игроками «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом.

«На конфликт между Шаком и Коби у меня своя точка зрения. Последующий за уходом Шака уход Фила Джексона подтверждает, что виновником конфликта был Коби», — написал Гомельский на своей странице в социальных сетях.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Шакил выступал за «Лейкерс» в период с 1996 по 2004 год, после чего перешёл в «Майами Хит».

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