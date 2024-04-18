Гомельский: единственное, что мне нравится в США – это баскетбол, я перестал туда ездить

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался ответил на вопрос пользователя своего сайте по поводу США. У специалиста поинтересовались, куда движется страна.

«Единственное, что мне нравится в США — это баскетбол на всех уровнях. Я перестал туда ездить», — ответил Гомельский.

Ранее стало известно, что в составе сборной США на Олимпийских играх 2024 года в Париже сыграют такие баскетболисты, как Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.

Ранее американские баскетболисты сделали фото с джерси, в которых будут выступать на Олимпиаде.