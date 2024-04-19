«Майами» назвал статус Джимми Батлера перед матчем с «Чикаго» за выход в плей-офф НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» назвал статус форварда Джимми Батлера и разыгрывающего Терри Розира перед матчем плей-ин с «Чикаго Буллз». Как информирует пресс-служба команды из Флориды, оба игрока не смогут принять участие во встрече.

Напомним, Батлер получила травму колена в концовке первой четверти матча плей-ин с «Филадельфией Сиксерс». Джимми получил повреждение после того, как убежал в быстрый отрыв и попытался обманным движением набрать очки из трёхсекундной зоны. Несмотря на это, игрок смог продолжить встречу. «Хит» уступили «Сиксерс» со счётом 104:105. Розир продолжает восстановление после травмы шеи.

Матч между «Майами» и «Чикаго» состоится 20 апреля и начнётся в 2:00 мск.