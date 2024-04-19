Кьюбан предположил, где окажется Дончич в списке величайших игроков НБА всех времён

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился мнением о словенском разыгрывающем команды Луке Дончиче.

«Лука может контролировать все аспекты игры. Вопрос только в том, какое место в списке величайших игроков он займёт к концу карьеры. Уверен, он сможет оказаться в топ-2 или топ-3 всех времён», — сказал Кьюбан в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич в среднем за матч набирает 33,9 очка, совершает 9,2 подбора и отдаёт 9,8 передачи. Лука принял участие в 70 играх регулярного чемпионата.

Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе:

Ранее экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редики выбрал между Дончичем, Николой Йокичем и Шеем Гилджес-Александером в гонке за MVP.