Тренер «Денвера» Майк Мэлоун: Леброн становится только лучше, надеюсь, он устанет

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун положительно высказался о лёгком форварде и лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе в преддверии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Шел его 21-й год [в лиге], но он становится только лучше. Надеюсь, он устанет. Я на это надеюсь. Но я не видел никаких признаков того, что Леброн Джеймс сбавляет темп», — приводит слова Мэлоуна североамериканский журналист Харрисон Уинд в своих социальных сетях.

В минувшем регулярном сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 71 матче, набирая в среднем 25,7 очка, 8,3 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 41. «Лейкерс» по итогам заняли седьмое место на Западе (47-35).