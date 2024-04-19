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Тренер «Денвера» Майк Мэлоун: Леброн становится только лучше, надеюсь, он устанет

Тренер «Денвера» Майк Мэлоун: Леброн становится только лучше, надеюсь, он устанет
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун положительно высказался о лёгком форварде и лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе в преддверии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

НБА - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Шел его 21-й год [в лиге], но он становится только лучше. Надеюсь, он устанет. Я на это надеюсь. Но я не видел никаких признаков того, что Леброн Джеймс сбавляет темп», — приводит слова Мэлоуна североамериканский журналист Харрисон Уинд в своих социальных сетях.

В минувшем регулярном сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 71 матче, набирая в среднем 25,7 очка, 8,3 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 41. «Лейкерс» по итогам заняли седьмое место на Западе (47-35).

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