Регулярный сезон НБА — 2023/2024: кто лидер по набранным очкам, передачам и подборам

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации официально завершился несколько дней назад. Стали известны лидеры регулярки в различных статистических показателях.
Очки за игру:
1. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 33,9.
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») – 30,4.
3. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер) – 30,1.
4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс») – 28,7.
5. Кевин Дюрант («Финикс Санз») – 27,1.
Подборы за игру:
1. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз») – 13,7.
2. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз») – 12,9.
3. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») – 12,6.
4. Никола Йокич («Денвер Наггетс») – 12,4.
5. Джейлен Дюрен («Детройт Пистонс») – 11,6.
Передачи за игру:
1. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») – 10,9.
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 9,8.
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс») – 9,0.
4. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс») – 8,5.
5. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс» – 8,3.
Блок-шоты за игру:
1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») – 3,6.
2. Уокер Кесслер («Юта Джаз») – 2,4.
2. Брук Лопес («Милуоки Бакс») – 2,4.
4. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») – 2,3.
4. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер») – 2,3.
Перехваты за игру:
1. ДеАарон Фокс («Сакраменто Кингз») – 2,0.
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер) – 2,0.
3. Маттис Тайбулл («Портленд Трэйл Блэйзерс») – 1,7.
3. Алекс Карузо («Чикаго Буллз») – 1,7.
5. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») – 1,6.
Процент реализованных бросков:
1. Даниел Гэффорд («Даллас Маверикс») – 72,5.
2. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз») – 66,1.
3. Ивица Зубац («Лос-Анджелес Клипперс») – 64,9.
4. Джарретт Аллен («Кливленд Кавальерс») – 63,4.
5. Ник Клэкстон («Бруклин Нетс») – 62,9.
Реализованных трёхочковых бросков:
1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») – 357.
2. Лука Дончич («Даллас Маверикс») – 284.
3. Донте Дивинченцо («Нью-Йорк Никс») – 283.
4. Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз») – 268.
5. Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс») – 243.
Процент реализованных трёхочковых бросков:
1. Грейсон Аллен («Финикс Санз») – 46,1.
2. Люк Кеннард («Мемфис Гриззлиз») – 45,0.
3. Майк Конли («Миннесота Тимбервулвз») – 44,2.
4. Гаррисон Мэтьюз («Атланта Хоукс») – 44,0.
5. Норман Пауэлл («Лос-Анджелес Клипперс») – 43,5.