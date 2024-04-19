Леброн Джеймс набрал в постсезоне более 8000 очков за карьеру

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал за карьеру более 8000 очков в постсезоне Национальной баскетбольной ассоциации.

Перед последним матчем в стадии плей-ин – с «Нью-Орлеан Пеликанс» — на счету Джеймса было ровно 8000 очков. В той игре 39-летний Леброн набрал 23 очка, перевалив через восьмитысячную отметку. «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл тот выездной матч со счётом 110:106 и вышел в плей-офф на «Денвер Наггетс».

Леброн Джеймс с 8023 очками далеко впереди на первом месте по карьерным очкам в постсезоне. На втором месте легенда НБА 1990-х Майкл Джордан. На его счету 5987 очков в плей-офф. Из действующих игроков на втором месте сейчас лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант – у него 4878 очков.