Дрэймонд Грин рассказал о воодушевляющем разговоре со Стефеном Карри

Игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о разговоре с лидером команды Стефеном Карри. Согласно его мнению, клуб ещё способен побеждать.

«Сразу после матча на арене «Кингз» в раздевалке я сказал ему: «Люблю тебя, братан». Он ответил: «Я тоже люблю тебя. Мы всё делаем правильно, и мы ещё не закончили». Что ж, это правда. Я согласен с ним, это круто. Мы и вправду пока не закончили. Мне нравится думать о том, что мы уже сделали. Но мы ещё не закончили», — сказал Грин в очередном выпуске своего подкаста The Draymond Green Show.

Напомним, в последней игре, которая состоялась 17 апреля, «Голден Стэйт Уорриорз» уступил «Сакраменто Кингз» со счётом 94:118.