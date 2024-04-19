Бэм и Хироу демонстрируют неплохие результаты в играх без Джимми Батлера

Центровой и один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо вместе с защитником Тайлером Хироу показывают неплохие результаты по статистике в матчах, в которых не принимает участия популярный игрок «Хит» Джимми Батлер.

В среднем за игру Бэм Адебайо набирает 22,1 очка, делает 11,3 подбора, а также успешно реализует 53,3% бросков. Тайлер Хироу, в свою очередь, набирает 21,6 очка, делает 5,6 подбора, а также успешно реализует 40,5% всех трёхочковых бросков.

Напомним, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в последней игре «Филадельфия Сиксерс» победила «Майами Хит» со счётом 105:104. Следующий матч «Майами» проведёт с «Чикаго Буллз» завтра, 20 апреля. Игра начнётся в 2:00 мск.