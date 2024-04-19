Дрэймонд Грин назвал фактор, благодаря которому «Кингз» победят «Пеликанс»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин проанализировал предстоящий матч между «Сакраменто Кингз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Он состоится завтра, 20 апреля.

«Мне кажется, что без Зайона «Кингз» всё равно довольно легко смогут победить. Они выйдут на площадку и применят имеющейся опыт игры без него. Главное, чтобы их защита работала так же хорошо, как против нас. Конечно, играть без Уильямсона — это потеря. Но, на мой взгляд, они справятся и победят», — приводит слова Грина портал Yardbarker.

Напомним, Зайон Уильямсон не сможет принять участия в предстоящем матче ввиду травмы, которую он получил во время игры с «Лос-Анджелес Лейкерс».