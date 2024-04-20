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Тайлер Хирроу отдал шикарную результативную передачу в быстром отрыве

Тайлер Хирроу отдал шикарную результативную передачу в быстром отрыве
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На данный момент проходит матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимает «Чикаго Буллз». На момент написания новости счёт на табло — 80:60 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/16. 1-й тур
20 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Хироу - 24, Жакез-мл. - 21, Лав - 16, Адебайо - 13, Хайсмит - 9, Робинсон - 8, Мартин - 7, Райт - 5, Йович - 5, Брайант - 4, Робинсон, Миллз
Чикаго Буллз: Дерозан - 22, Вучевич - 16, Уайт - 13, Грин - 12, Досунму - 10, Карузо - 6, Крэйг - 6, Драммонд - 2, Картер - 2, Терри - 2

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу в третьей четверти стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу в быстром отрыве на лёгкого форварда Калеба Мартина, который оказался точен с трёхочковой дистанции.

ВИДЕО

В минувшем регулярном сезоне 24-летний Хирроу принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 20,8 очка, 5,3 подбора и 4,5 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,1, трёхочковых — 39,6. «Хит» по итогам заняли восьмое место на Востоке (46-36).

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