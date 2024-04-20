Тайлер Хирроу отдал шикарную результативную передачу в быстром отрыве

На данный момент проходит матч в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Майами Хит» принимает «Чикаго Буллз». На момент написания новости счёт на табло — 80:60 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирроу в третьей четверти стал автором эффектного момента, отдав результативную передачу в быстром отрыве на лёгкого форварда Калеба Мартина, который оказался точен с трёхочковой дистанции.

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В минувшем регулярном сезоне 24-летний Хирроу принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 20,8 очка, 5,3 подбора и 4,5 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,1, трёхочковых — 39,6. «Хит» по итогам заняли восьмое место на Востоке (46-36).