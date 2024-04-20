«Он один из лучших игроков за всю историю этого спорта». Леброн — о Йокиче

Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лестно высказался в адрес центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Всё просто — он один из лучших игроков за всю историю этого спорта. Никола умеет делать всё. Он — совершенство. Что действительно примечательно, так это то, как он повышает уровень игры своих товарищей по команде. Когда ты можешь вдохновить свою команду на достижение высот, о которых они даже не подозревали, это признак величия», — приводит слова Леброна портал ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне «Лейкерс» и «Наггетс» встретились в плей-офф на стадии финала конференции. Клуб из Денвера одержал победу в серии со счётом 4-0, после чего в пяти матчах переиграл «Майами Хит» в финале НБА и стал обладателем чемпионского звания.