«Все понимают цену матча, нужно биться за победу». Трушкин — об игре с «Самарой»

Форвард МБА Владислав Трушкин высказался о настрое перед ключевой игрой плей-ин Единой лиги ВТБ с «Самарой». Матч между МБА и «Самарой» состоится сегодня, 20 апреля, в 15:00 в Самаре.

«Мы уже месяц живём в режиме «всё или ничего», потому что весь второй этап мы были в роли догоняющих и не имели права на ошибку. Все понимают цену матча, других вариантов у нас нет — нужно выходить и биться за победу. Плей-офф — это цель для многих команд, и хорошо, что мы остаёмся в борьбе. Чувствуем поддержку и сделаем всё, чтобы её оправдать», — приводит слова Трушкина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, в последней игре в рамках плей-ин Единой лиги МБА одержала победу над «Автодором». Встреча закончилась со счётом 85:79 в пользу МБА.