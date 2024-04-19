Последний день плей-ин НБА! Кто в итоге выйдет в плей-офф, а кто пойдёт отдыхать. LIVE

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Путёвку на восьмой посев постсезона разыграют «Майами», «Чикаго», «Нью-Орлеан» и «Сакраменто».