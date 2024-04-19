Последний день плей-ин НБА! Кто в итоге выйдет в плей-офф, а кто пойдёт отдыхать. LIVE
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Путёвку на восьмой посев постсезона разыграют «Майами», «Чикаго», «Нью-Орлеан» и «Сакраменто».
Завтра, 20 апреля, будет сыграно два матча в рамках плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Первая игра начнётся в 2:00 мск, заключительная — в 4:30. «Чемпионат» будет освещать все события вокруг матчей «Майами Хит» — «Чикаго Буллз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сакраменто Кингз».
НБА - плей-офф . 1/16. 1-й тур
20 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Чикаго Буллз
Чикаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
НБА - плей-офф . 1/16. 1-й тур
20 апреля 2024, суббота. 04:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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