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Джонсон назвал игроков «Лейкерс», которые сыграют ключевую роль в серии с «Денвером»

Джонсон назвал игроков «Лейкерс», которые сыграют ключевую роль в серии с «Денвером»
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Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, кто из игроков «озёрников», по его мнению, сыграет ключевую роль в серии матчей плей-офф с «Денвер Наггетс».

«Первый раунд плей-офф наполнен естественными противостояниями: «Сиксерс» и «Никс», «Лейкерс» и «Наггетс», «Пэйсерс» и «Бакс». За этим будет очень интересно наблюдать!

Чтобы у «Лейкерс» был хоть какой-то шанс обыграть «Наггетс» на этот раз, им необходимо продемонстрировать игру высшего класса. В прошлом сезоне трио защитников «Наггетс» в составе Брюса Брауна, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Джамала Маррея доминировало! Ключом к победе «Лейкерс» станут Д'Анджело Расселл, Остин Ривз, Гэйб Винсент и Спенсер Динвидди, которые нейтрализуют их работу», — приводит слова Джонсона портал The Sports Rush.

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