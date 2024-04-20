Джонсон назвал игроков «Лейкерс», которые сыграют ключевую роль в серии с «Денвером»

Легендарный разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон рассказал, кто из игроков «озёрников», по его мнению, сыграет ключевую роль в серии матчей плей-офф с «Денвер Наггетс».

«Первый раунд плей-офф наполнен естественными противостояниями: «Сиксерс» и «Никс», «Лейкерс» и «Наггетс», «Пэйсерс» и «Бакс». За этим будет очень интересно наблюдать!

Чтобы у «Лейкерс» был хоть какой-то шанс обыграть «Наггетс» на этот раз, им необходимо продемонстрировать игру высшего класса. В прошлом сезоне трио защитников «Наггетс» в составе Брюса Брауна, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Джамала Маррея доминировало! Ключом к победе «Лейкерс» станут Д'Анджело Расселл, Остин Ривз, Гэйб Винсент и Спенсер Динвидди, которые нейтрализуют их работу», — приводит слова Джонсона портал The Sports Rush.