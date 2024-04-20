«Это была наша самая тяжёлая серия». Никола Йокич — о прошлогодней серии с «Лейкерс»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич не хочет недооценивать «Лос-Анджелес Лейкерс» накануне их противостояния в плей-офф НБА. Эти команды встречались в прошлогоднем плей-офф, и тогда «Наггетс» победили со счётом 4-0. Но Йокич заявил, что это была их самая сложная серия на пути к чемпионскому титулу.

«Я думаю, каждая игра в той серии плей-офф была очень сложной, всё могло сложиться по-другому. Наверно, это была наша самая тяжёлая серия. Да, мы обыграли их со счётом 4–0, но у них действительно способная команда. У них есть пара парней, которых я очень уважаю. Думаю, это будет интересная серия», — приводит слова Йокича издание Fadeaway World.

В прошлогодней серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» Йокич набирал в среднем 27,8 очка, делал 14,5 подбора и 11,8 передачи. В этом регулярном сезоне Никола набирает в матчах с «Лейкерс» 29,3 очка, делает 12,0 подбора и 9,0 передачи.