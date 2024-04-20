Определились все участники плей-офф Единой лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 20 апреля, в Самаре во Дворце спорта им. В. С. Высоцкого состоялся последний матч серии плей-ин между гостями из Москвы МБА и хозяевами — «Самарой». Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 85:77 (25:20, 23:18, 15:20, 22:19). Таким образом, определились все команды, которые будут участвовать в плей-офф.

Плей-офф Единой лиги сезона 2023/2024:

УНИКС — «Самара»;

«Зенит» — «Уралмаш»;

ЦСКА — «Енисей»;

«Локомотив-Кубань» — «Парма».

Четвертьфинальные серии будут вестись до трёх побед, а полуфинал и финал — до четырёх. Победитель серии УНИКС — «Самара» в полуфинале встретится с сильнейшей командой из противостояния «Локомотива» и «Пармы». Петербургский «Зенит» и «Уралмаш» определят участника второго полуфинала, который сразится с ЦСКА или «Енисеем».