«Наше здоровье определит наш успех». Леброн высказался о шансах «Лейкерс» в плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказал своё мнение об уровне команды перед началом плей-офф.

«Наше здоровье определит наш успех. На данный момент мы в одной из лучших ситуаций в плане здоровья за последние годы, это при том, что Вандербилт травмирован, он важный игрок для нас.

В матче плей-ин мы продемонстрировали, как мы хорошо играли и в обороне, и в атаке. У нас хорошая группа ребят, есть глубина, мы наладили эффективную ротацию, парни готовы идти вперёд.

Больше нет смысла сдерживать себя и сохранять сила. Для чего? Начался спринт. Мы уже прошли марафон. Я сделаю всё, что потребуется. Регулярка закончена, сейчас просто нужно добывать победы», — приводит слова Джеймса Spectrum SportsNet в социальных сетях.

В первом раунде «Лейкерс» сразятся с действующим чемпионом НБА «Денвер Наггетс».