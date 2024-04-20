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Тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу поражения команды в матче с «Самарой»

Тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу поражения команды в матче с «Самарой»
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Главный тренер МБА Василий Карасёв назвал причины поражения своей команды в матче плей-ин с «Самарой» (77:85). Московский клуб завершил выступление в этом сезоне.

Единая лига ВТБ . Плей-ин
20 апреля 2024, суббота. 15:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
85 : 77
МБА
Москва
Самара: Гудумак - 25, Далтон - 18, Хоукинс - 11, Ребич - 10, М. Кулагин - 5, Роберсон - 5, Томпсон - 4, Загорац - 4, Викторов - 3, Зверев, Умрихин, Амосов
МБА: Коновалов - 17, Трушкин - 14, Хоменко - 9, Голдырев - 9, Воронов - 9, Исмаилов - 8, Барашков - 5, Якушин - 3, Касаткин - 2, Минченко - 1, Валиев, Певнев

«Хочу поздравить «Самару» с выходом в восьмёрку. Сегодня ваша команда это заслужила. Как я сказал ребятам: в таких матчах мелочей не бывает. В первой и второй четверти мы полностью проиграли подбор, дали игрокам «Самары» почувствовать уверенность. Потом нормализовали игру, но проблемы в ротации, отсутствие Лопатина, не дали нам сыграть в тот баскетбол, который мы бы хотели.

Это совершенно не оправдание: мы могли сегодня выиграть, но качество игры в концовке нас подвело. Мы промазали много свободных мячей и с периметра, и из-под кольца, плюс две ключевые потери – было бы, наверное, даже стыдно выигрывать с такими потерями и такими промахами. Что приятно: после нового года наша команда не ломается, когда тяжело, она бьётся, и по сегодняшней игре по самоотдаче и по желанию очень сложно предъявлять ей какие-то претензии», — заявил Карасёв на пресс-конференции.

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