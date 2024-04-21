Джамал Маррей исполнил мощный данк с сопротивлением Леброна Джеймса

На данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 72:71 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и один из лидеров «Денвера» Джамал Маррей в первой четверти стал автором эффектного момента, убежав в быстрый отрыв и исполнив данк с сопротивлением лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне 27-летний Маррей принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 21,2 очка, 6,5 результативной передачи и 4,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,1, трёхочковых — 42,5. «Наггетс» по итогам заняли второе место на Западе (57-25).