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Джамал Маррей исполнил мощный данк с сопротивлением Леброна Джеймса

Джамал Маррей исполнил мощный данк с сопротивлением Леброна Джеймса
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На данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 72:71 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди

Разыгрывающий и один из лидеров «Денвера» Джамал Маррей в первой четверти стал автором эффектного момента, убежав в быстрый отрыв и исполнив данк с сопротивлением лёгкого форварда и лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса.

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне 27-летний Маррей принял участие в 59 матчах, набирая в среднем 21,2 очка, 6,5 результативной передачи и 4,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 48,1, трёхочковых — 42,5. «Наггетс» по итогам заняли второе место на Западе (57-25).

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