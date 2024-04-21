Леброн реализовал дальний трёхочковый под занавес первой половины матча плей-офф НБА

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На данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 84:75 в пользу домашней команды.

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс попал дальний трёхочковый бросок за 0,8 секунды до конца первой половины игры. Отметим, что после попадания «озёрники» начали лидировать с трёхочковой разницей.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 71 матче, набирая в среднем 25,7 очка, 8,3 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 41. «Лейкерс» по итогам заняли седьмое место на Западе (47-35).