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Леброн реализовал дальний трёхочковый под занавес первой половины матча плей-офф НБА

Леброн реализовал дальний трёхочковый под занавес первой половины матча плей-офф НБА
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На данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 84:75 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди

Лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс попал дальний трёхочковый бросок за 0,8 секунды до конца первой половины игры. Отметим, что после попадания «озёрники» начали лидировать с трёхочковой разницей.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 71 матче, набирая в среднем 25,7 очка, 8,3 результативной передачи и 7,3 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 54, трёхочковых — 41. «Лейкерс» по итогам заняли седьмое место на Западе (47-35).

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