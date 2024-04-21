Леброн Джеймс совершил неудачную попытку заблокировать слэм-данк Николы Йокича

Сегодня, 21 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 114:103 в пользу домашней команды.

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокича в концовкы игре в быстром отрыве совершил удачную попытку слэм-данка после промаха лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Примечательно, что Джеймс попытался заблокировать попытку Йокича, но вышло безуспешно.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 32 очка (15 из 23 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 12 подборов, семь результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+14».