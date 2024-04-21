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Леброн Джеймс совершил неудачную попытку заблокировать слэм-данк Николы Йокича

Леброн Джеймс совершил неудачную попытку заблокировать слэм-данк Николы Йокича
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Сегодня, 21 апреля, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 114:103 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди

Центровой и лидер «Денвера» Никола Йокича в концовкы игре в быстром отрыве совершил удачную попытку слэм-данка после промаха лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Примечательно, что Джеймс попытался заблокировать попытку Йокича, но вышло безуспешно.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Йокич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 39 минут, набрав суммарно 32 очка (15 из 23 с игры, где 1 из 3 — трёхочковые), 12 подборов, семь результативных передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «+14».

Момент с Леброном:
Видео
Леброн реализовал дальний трёхочковый под занавес первой половины матча плей-офф НБА
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