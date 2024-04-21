Регулярный сезон Единой лиги — 2023/2024: лидеры по набранным очкам, передачам и подборам

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ официально завершился несколько дней назад. Стали изестны лидеры регулярки в различных статистических показателях.
Очки за игру:
1. Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») – 25,7
2. Би Джей Джонсон («Парма») – 19,1
3. Ненад Димитриевич (УНИКС) – 19,0
4. Джарред Огунгбени-Джексон («Минск») – 18,9
5. Джеремайя Мартин («Енисей») – 17,9
Подборы за игру:
1.Ройс Хэмм («Астана») – 8,4
2. Октавиус Эллис («Уралмаш») – 8,3
3. Ричард Соломон («Парма») – 7,6
4. Джеймс Томпсон («Самара») – 7,6
5. Микел Хопкинс («Енисей») – 7,3
Передачи за игру:
1. Томас Эртель («Зенит») – 8,3
2. Маркелл Джонсон («Астана») – 7,2
3. Ненад Димитриевич (УНИКС) – 6,6
4. Айзея Риз («Парма») – 5,8
5. Джеремайя Хилл («Руна») – 5,5
Блок-шоты за игру:
1. Исмаэль Бако (УНИКС) – 1,8
2. Октавиус Эллис («Уралмаш») – 1,5
3. Алекс Тайус («Руна») – 1,3
4. Руслан Абдулбасиров («Парма») – 1,1
5. Микел Хопкинс («Енисей») – 1,0
Перехваты за игру:
1. Маркелл Джонсон («Астана») – 2,2
2. Айзея Риз («Парма») – 1,9
3. Би Джей Джонсон («Парма») – 1,7
4. Джеремайя Мартин («Енисей») – 1,7
5. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород») – 1,6
Процент реализованных трёхочковых бросков:
1. Си Джей Брайс («Парма») – 58,8
2. Луи Лабери (УНИКС) – 52,0
3. Хэйден Далтон («Самара») – 44,6
4. Сергей Карасёв («Зенит») – 44,6
5. Ненад Димитриевич (УНИКС) – 44,2
Реализованных трёхочковых бросков:
1. Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») – 117
2. Карвелл Андерсон («Астана») – 117
3. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород») – 85
4. Кайл Курич («Зенит») – 83
5. Джарред Огунгбени-Джексон («Минск») – 77