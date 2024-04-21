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Регулярный сезон Единой лиги — 2023/2024: лидеры по набранным очкам, передачам и подборам

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ официально завершился несколько дней назад. Стали изестны лидеры регулярки в различных статистических показателях.

Очки за игру:

1. Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») – 25,7

2. Би Джей Джонсон («Парма») – 19,1

3. Ненад Димитриевич (УНИКС) – 19,0

4. Джарред Огунгбени-Джексон («Минск») – 18,9

5. Джеремайя Мартин («Енисей») – 17,9

Подборы за игру:

1.Ройс Хэмм («Астана») – 8,4

2. Октавиус Эллис («Уралмаш») – 8,3

3. Ричард Соломон («Парма») – 7,6

4. Джеймс Томпсон («Самара») – 7,6

5. Микел Хопкинс («Енисей») – 7,3

Передачи за игру:

1. Томас Эртель («Зенит») – 8,3

2. Маркелл Джонсон («Астана») – 7,2

3. Ненад Димитриевич (УНИКС) – 6,6

4. Айзея Риз («Парма») – 5,8

5. Джеремайя Хилл («Руна») – 5,5

Блок-шоты за игру:

1. Исмаэль Бако (УНИКС) – 1,8

2. Октавиус Эллис («Уралмаш») – 1,5

3. Алекс Тайус («Руна») – 1,3

4. Руслан Абдулбасиров («Парма») – 1,1

5. Микел Хопкинс («Енисей») – 1,0

Перехваты за игру:

1. Маркелл Джонсон («Астана») – 2,2

2. Айзея Риз («Парма») – 1,9

3. Би Джей Джонсон («Парма») – 1,7

4. Джеремайя Мартин («Енисей») – 1,7

5. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород») – 1,6

Процент реализованных трёхочковых бросков:

1. Си Джей Брайс («Парма») – 58,8

2. Луи Лабери (УНИКС) – 52,0

3. Хэйден Далтон («Самара») – 44,6

4. Сергей Карасёв («Зенит») – 44,6

5. Ненад Димитриевич (УНИКС) – 44,2

Реализованных трёхочковых бросков:

1. Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей») – 117

2. Карвелл Андерсон («Астана») – 117

3. Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород») – 85

4. Кайл Курич («Зенит») – 83

5. Джарред Огунгбени-Джексон («Минск») – 77