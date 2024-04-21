Расселл положительно оценил своё выступление в матче плей-офф с «Денвером»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл прокомментировал своё выступление в матче первого раунда плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», который состоялся сегодня, 21 апреля. Игра завершилась со счётом 114:103 в пользу «Наггетс».

«Не помню, когда в последний раз мне удавалось за матч реализовать 20 бросков. Итак, не все 20 были хороши, может быть, пять или шесть были сомнительными, но у меня есть понимание своих собственных возможностей, поэтому, честно говоря, я в восторге от этого. Иногда мяч просто не попадает», — приводит слова Расселла портал Basketball Forever.

Напомним, второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».