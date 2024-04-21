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Дарвин Хэм высказался о поражении «Лейкерс» в игре с «Денвером»

Дарвин Хэм высказался о поражении «Лейкерс» в игре с «Денвером»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался о поражении своей команды в игре первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс». «Озёрники» уступили со счётом 103:114.

«Чёрт, это тяжело. Команда-чемпион не выигрывает, если слишком часто даёт обыгрывать саму себя. Они могут начинать медленно, пропускать удары то тут, то там, время от времени отдавать мяч, но они не могут проиграть самим себе. Нам нужно усилить нашу игру», — приводит слова Хэма портал Fadeaway world.

Напомним, второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».

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