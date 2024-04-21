Хэм встал на защиту Расселла после проигрыша в первом матче с «Денвером»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм попытался оправдать Д`Анджело Расселла после слабой игры разыгрывающего его команды в первом матче плей-офф против «Денвер Наггетс».

«Я по-прежнему считаю, что это будет тяжелая серия… Сегодня вечером мы сделали много хороших вещей. Мы здесь (в плей-офф) во многом благодаря Расселлу. Я не собираюсь отказываться от своего игрока только потому, что он мажет броски, которые обычно попадает.

Просто это был не его вечер. У снайперов такое бывает. Но я хочу, чтобы он оставался агрессивным. Я рад, что он играл так. Он оставался агрессивным и позитивно настроенным», — приводит слова Хэма издание USA Today.

В первой игре первого раунда плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» уступили «Денвер Наггетс» со счётом 103:114.

Д'Анджело Расселл набрал в матче 13 очков, забросив менее 50% бросков.