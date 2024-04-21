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Гилберт Аренас назвал главный критерий для создания Олимпийской сборной США

Гилберт Аренас назвал главный критерий для создания Олимпийской сборной США
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением насчёт предыдущих составов Олимпийских сборных США по баскетболу. По его мнению в составе команды должны находиться главные суперзвёзды НБА.

«Цель команды — завоевать золото. Когда они представили команду мечты, «Dream team two», был стандарт для создания этой команды. Главным критерием для формирования команды 1992-го года стало то, что из всех 12 игроков той первой сборной 9 были звёздами НБА.

В 1996 в составе было по-прежнему 12 игроков, но к тому времени уже все 12 были лучшими в НБА. В команде 96-го года могло произойти так, что если Дэвид Робинсон выбывал, то Хаким Оладжьювон или Шакил О'Нил могли выйти на замену. У нас была сила суперзвёзд», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

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