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Джамал Маррей: в следующей игре мы будем бросать лучше

Джамал Маррей: в следующей игре мы будем бросать лучше
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Разыгрывающий и один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей считает, что его команда перестаралась в начале первой игры с «Лос-Анджелес Лейкерс», но затем успокоилась и одержала уверенную победу со счетом 114:103.

«Я думаю, что мы просто перестарались в начале, понимаете, о чем я говорю? Мы вкладывали немного больше энергии в броски. Я точно это делал. Я помню первую игру против «Миннесоты» в прошлом году, там было то же самое. Просто в нас было столько энергии, столько адреналина, пробегающего по вашему телу, что иногда вам просто нужно расслабиться и забивать, словно это тренировка. В первом тайме я не бросал так, как на тренировках», — приводит слова Маррея издание Denver Post.

Вторая игра серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт в ночь на вторник, 23 февраля.

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