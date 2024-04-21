Джамал Маррей: в следующей игре мы будем бросать лучше

Разыгрывающий и один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей считает, что его команда перестаралась в начале первой игры с «Лос-Анджелес Лейкерс», но затем успокоилась и одержала уверенную победу со счетом 114:103.

«Я думаю, что мы просто перестарались в начале, понимаете, о чем я говорю? Мы вкладывали немного больше энергии в броски. Я точно это делал. Я помню первую игру против «Миннесоты» в прошлом году, там было то же самое. Просто в нас было столько энергии, столько адреналина, пробегающего по вашему телу, что иногда вам просто нужно расслабиться и забивать, словно это тренировка. В первом тайме я не бросал так, как на тренировках», — приводит слова Маррея издание Denver Post.

Вторая игра серии между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» пройдёт в ночь на вторник, 23 февраля.