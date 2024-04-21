Леброн Джеймс сыграл в НБА больше минут, чем некоторые команды за всю историю

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матчах плей-офф НБА провёл на паркете 11 654 минут. Он опережает по этому показателю такие команды, как «Миннесота Тимбервулвз» (8,195), «Даллас Маверикс» (7,376) и «Оклахома-Сити Тандер» (2,619).

Стоит отметить, что Леброн несильно уступает и «Денвер Наггетс», с которым его команда сейчас проводит серию в плей-офф.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии 1-0.

Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».