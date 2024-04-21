Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он подлый человек». Серебряный призёр ОИ осудил Эмбиида за выбор в пользу сборной США

«Он подлый человек». Серебряный призёр ОИ осудил Эмбиида за выбор в пользу сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

Фред Вайс, серебряный призёр Олимпийских игр, высказался по поводу Джоэла Эмбиида, который выбрал представлять сборную США на предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я считаю этого парня великим игроком, но при этом подлым человеком. Я ненавижу его за те вещи, которые он сделал. Я считаю, что он не уважает Францию. Он, а также все те люди, которые просят французский паспорт и потом отворачиваются от страны. Он получил паспорт под предлогом того, что он великий спортсмен. Я считаю это скандалом, я считаю это позором. Меня не волнуют его оправдания, потому что это его слова, а его слова ничего не значат», — приводит слова Вайса NBACentral.

Напомним, недавно стал известен состав сборной США на Олимпиаду-2024. В него вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

Материалы по теме
«Я очень хотел выступить на Олимпиаде». Эмбиид объяснил своё решение играть за сборную США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android