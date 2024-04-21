«Он подлый человек». Серебряный призёр ОИ осудил Эмбиида за выбор в пользу сборной США

Фред Вайс, серебряный призёр Олимпийских игр, высказался по поводу Джоэла Эмбиида, который выбрал представлять сборную США на предстоящей Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я считаю этого парня великим игроком, но при этом подлым человеком. Я ненавижу его за те вещи, которые он сделал. Я считаю, что он не уважает Францию. Он, а также все те люди, которые просят французский паспорт и потом отворачиваются от страны. Он получил паспорт под предлогом того, что он великий спортсмен. Я считаю это скандалом, я считаю это позором. Меня не волнуют его оправдания, потому что это его слова, а его слова ничего не значат», — приводит слова Вайса NBACentral.

Напомним, недавно стал известен состав сборной США на Олимпиаду-2024. В него вошли Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.