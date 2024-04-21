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Леброн Джеймс: против такой команды, как «Денвер», вы не имеете права ошибаться

Леброн Джеймс: против такой команды, как «Денвер», вы не имеете права ошибаться
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу матча с «Денвер Наггетс», в котором его команда уступила со счётом 103:114. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Денвера».

«Нам нужно быть сильнее. Мы показали неплохую игру сегодня, но надо было ещё лучше. Против такой команды, как «Денвер», вы не имеете права ошибаться, особенно играя в гостях. Они очень опытные, действующие чемпионы. Поэтому необходимо реализовывать свои броски, хорошо защищаться и не давать им лишние владения», – приводит слова Джеймса ESPN.

39-летний Леброн провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 27 очков (10 из 16 с игры, где три из пяти — трёхочковые), сделав восемь результативных передач, шесть подборов и один перехват. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-9».

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