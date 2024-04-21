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«Леброну 39, мне 38!» Дуайт Ховард обратился к «Лейкерс» с намёком о новом контракте

«Леброну 39, мне 38!» Дуайт Ховард обратился к «Лейкерс» с намёком о новом контракте
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард обратился к своей бывшей команде в социальных сетях.

«Леброну 39, мне 38! Я всё ещё в форме. Вы говорите, что это было три года назад, но я всё ещё в форме, лол», — написал Ховард в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии 1-0.

Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».

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