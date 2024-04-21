Дэвис позволил Йокичу и Гордону реализовать всего 20% бросков с его сопротивлением

В первом матче серии между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис позволил Николе Йокичу и Аарону Гордону реализовать только 20% бросков с игры при игре один в один против него.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии 1-0.

Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».

Ранее разыгрывающий и один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей пообещал показать более уверенную реализацию бросков в следующем матче.