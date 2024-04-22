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Ник Нёрс рассказал о состоянии Эмбиида после падения в матче с «Никс»

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид избежал серьёзной травмы после падения в первом матче серии с «Нью-Йорк Никс». Об этом журналисту Сэму ДиДжиованни рассказал главный тренер команды Ник Нёрс.

Эмбиид провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 29 очков (8 из 22 с игры, где два из восьми — трёхочковые), сделав восемь подборов, шесть передач и два перехвата. Показатель Джоэла «плюс-минус» по итогам встречи составил «+14».

Следующий матч состоится 23 апреля, начало – в 2:30 мск. Напомним, «Никс» завершили регулярный чемпионат на втором месте Восточной конференции. «Филадельфия» финишировала на пятом месте.

Действующим победителем турнира является «Денвер Наггетс», который в финальной серии прошлого года обыграл «Майами Хит».