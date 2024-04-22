Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич рассказал, почему пришёл на матч с «Лейкерся» в образе Грю из «Гадкий я»

Йокич рассказал, почему пришёл на матч с «Лейкерся» в образе Грю из «Гадкий я»
Аудио-версия:
Комментарии

Во время послематчевой пресс-конференции матча «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» Николу Йокича попросили объяснить его появление на стадионе в образе персонажа Грю из мультфильма «Гадкий я».

Напомним, недавно Йокич снялся в тизере «Гадкий я 4».

«Мне нравится Грю, и я люблю этот мультфильм», — ответил Йокич.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии 1-0.

В первом матче серии между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис позволил Николе Йокичу и Аарону Гордону реализовать только 20% бросков с игры при игре один в один против него.

Материалы по теме
Йокич — герой мультфильма? Суперзвёзды НБА преуспевали даже в кино
Йокич — герой мультфильма? Суперзвёзды НБА преуспевали даже в кино
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android