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Американец Бэрфорд из «Локо»: в России не так, как можно подумать, насмотревшись новостей

Американец Бэрфорд из «Локо»: в России не так, как можно подумать, насмотревшись новостей
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Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд поделился мнением о России.

«Я уже не раз говорил, что Краснодар — мой второй дом. Я нигде столько не играл, провёл здесь половину профессиональной карьеры. Конечно же я рад, что люди здесь меня ценят. Их эмоции дают силы мне и моей семье, и я стараюсь своей игрой давать заряд позитива нашим фанатам.

Моей семье прекрасно живётся в Краснодаре. Моя девушка чувствует себя здесь в безопасности, мы живем неподалеку от арены, на районе у неё много добрых друзей. Когда мой сын бывает на матчах, ему все рады, мне кажется, у каждого в Краснодаре есть фото с ним. Так что мы здесь чувствуем себя дома.

Что я рассказываю друзьям о России? Что здесь не так, как можно подумать, насмотревшись новостей. Что в России очень вкусная кухня. Что мне здесь классно. Да, я понимаю, что я мало где бываю. Но там, где я живу, спокойно и безопасно. В Москве и Санкт-Петербурге тоже», — сказал Бэрфорд в интервью «Чемпионату».

Читайте интервью Джейлена Барфорда на «Чемпионате».
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