Баскетболист «Локомотива» Бэрфорд назвал игрока, который должен стать MVP Единой лиги

Американский защитник «Локомотива-Кубани» Джейлен Бэрфорд ответил на вопрос, кого считает MVP минувшего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я бы наградил Ксэвьера Ратэн-Мэйса. Его достижения впечатляют — он вывел «Енисей» в плей-офф, показал крутую результативность. В этом сезоне никто не демонстрировал такое влияние на игру, это точно должно войти в историю», — сказал Бэрфорд в интервью «Чемпионату».

Ратэн-Мэйс набрал в регулярном чемпионате Единой лиги 924 очка, тем самым установив новый рекорд. Предыдущий принадлежал Киту Лэнгфорду, который в сезоне-2015/2016 набрал 851 очко. После окончания сезона канадец заявил, что считает себя MVP минувшей регулярки.

Читайте интервью Джейлена Бэрфорда на «Чемпионате».