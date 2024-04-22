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Бэрфорд рассказал о самом запоминающемся матче за «Локомотив-Кубань»

Бэрфорд рассказал о самом запоминающемся матче за «Локомотив-Кубань»
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Американский защитник «Локомотива-Кубани» Джейлен Бэрфорд ответил на вопрос о самом запоминающемся матче за краснодарцев.

«Седьмая игра прошлогоднего полуфинала против ЦСКА. Это пока что наша лучшая игра в плане командного взаимодействия. В тот день каждый из нас шагнул на новый уровень, это дало нам силу разыгрывать удивительные комбинации. Бум — и мы отправили соперника отдыхать. Такие матчи запоминаются навсегда», — сказал Бэрфорд в интервью «Чемпионату».

В прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» впервые в своей истории дошёл до финала Единой лиги ВТБ. В полуфинале команда Александра Секулича переиграла ЦСКА. В 1/4 финала этого чемпионата краснодарцы встретятся с «Пармой».

Читайте интервью Джейлена Бэрфорда на «Чемпионате».
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