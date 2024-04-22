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Дэмьен Лиллард повторил достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА

Дэмьен Лиллард повторил достижение Майкла Джордана в плей-офф НБА
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На данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 69:42 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
22 апреля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
3-я четверть
83 : 69
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Ливингстон, Портис, Лопес, Галлинари, Грин, Беверли, Миддлтон, Коннотон, Адетокунбо, Джексон, Краудер
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Топпин, Нембард, Уокер, Макконнелл, Браун, Джонсон, Макдермотт, Джексон, Несмит, Смит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Разыгрывающий и один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард за первую половину набрал 35 очков, три подбора и две результативные передачи. Лиллард также реализовал 11 бросков из 19 попыток, где 6 из 10 из них — трёхочковые.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом, 33-летний баскетболист стал вторым игроком в истории после члена Зала славы баскетбола и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана, которому в конкретной половине удалось набрать как минимум 35 очков и реализовать пять бросков из-за дуги.

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