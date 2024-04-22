Названы финалисты в борьбе за индивидуальные награды по итогам регулярного сезона НБА

НБА объявила финалистов в борьбе за индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата.
Победители будут известны 23 апреля.
Претенденты на звание MVP регулярного сезона:
Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»).
Претенденты на DPOY (лучший оборонительный игрок):
Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
Претенденты на звание самого прогрессирующего игрока:
Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»), Коби Уайт («Чикаго Буллз»).
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 22 апреля
«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 114:94.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 109:97.
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:94.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 94:92.