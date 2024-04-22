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Названы финалисты в борьбе за индивидуальные награды по итогам регулярного сезона НБА

Названы финалисты в борьбе за индивидуальные награды по итогам регулярного сезона НБА
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НБА объявила финалистов в борьбе за индивидуальные награды по итогам регулярного чемпионата.

Победители будут известны 23 апреля.

Претенденты на звание MVP регулярного сезона:

Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

Претенденты на DPOY (лучший оборонительный игрок):

Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»), Бэм Адебайо («Майами Хит»), Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

Претенденты на звание самого прогрессирующего игрока:

Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»), Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»), Коби Уайт («Чикаго Буллз»).

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«Оклахома-Сити» обыграла «Нью-Орлеан» в плей-офф НБА, у Гилджес-Александера — 28 очков

Все результаты игрового дня плей-офф НБА 22 апреля

«Бостон Селтикс» — «Майами Хит» — 114:94.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 109:97.
«Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 109:94.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 94:92.

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