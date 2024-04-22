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Джордж Карл: Йокич — лучший игрок, которого я когда-либо видел

Джордж Карл: Йокич — лучший игрок, которого я когда-либо видел
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Прославленный тренер и член Зала славы НБА Джордж Карл высказал мнение о центровом «Денвер Наггетс» Николе Йокиче.

«Я занимаюсь баскетболом уже 50 лет и видел множество невероятных игроков, включая Конни Хокинса, Джулиуса Ирвинга, Майкла Джордана, Тима Данка, Шакила О'Нила, Коби Брайанта и Леброна Джеймса. Но на данный момент я считаю, что Йокич — лучший игрок, которого я когда-либо видел в баскетболе», — написал Джордж Карл в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии — 1-0.

В первом матче серии между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис позволил Николе Йокичу и Аарону Гордону реализовать только 20% бросков с игры при игре один в один против него.

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