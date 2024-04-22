Уорти: для меня Йокич — это Мэджик и Абдул-Джаббар в одном лице

Бывший баскетболист, а ныне телевизионный эксперт Джеймс Уорти высказался по поводу центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича.

«Для меня Йокич — это Мэджик и Карим на паркете одновременно. Он защитник, который принимает отличные решения и чертовски хорошо отдаёт передачи. Но когда он хочет быть Каримом, он опускается в специальную стойку и начинает доминировать», — приводит слова Уорти NBA Retweet.

Напомним, в ночь с 20 на 21 апреля мск на площадке «Болл-Арены» в американском Денвере завершился первый матч серии плей-офф 1/4 финала Западной конференции НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 114:103 и повели в серии 1-0.

В первом матче серии между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» один из лидеров «озёрников» Энтони Дэвис позволил Николе Йокичу и Аарону Гордону реализовать только 20% бросков с игры при игре один в один против него.