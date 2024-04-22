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«Я должен быть агрессивнее». Дончич остался недоволен собой в первом матче с «Клипперс»

«Я должен быть агрессивнее». Дончич остался недоволен собой в первом матче с «Клипперс»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу первого матча серии плей-офф с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Я просто должен оставаться агрессивным. Это было моей ошибкой в первой половине — я не был достаточно агрессивен, поэтому мне необходимо изменить это в следующих матчах.

Нам нужно будет пересмотреть игру и выйти на второй матч с той же энергией, с которой мы вышли на вторую половину этой встречи», — приводит слова Дончича Basket News.

Напомним, сегодня ночью на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Счёт встречи — 109:97 в пользу хозяев. Вторая встреча серии состоится 24 апреля, начало в 5:00 по московскому времени.

Дончич проводит свой шестой сезон в лиге и уже пять раз становился участником Матча всех звёзд. «Даллас Маверикс» закончил выступление в регулярке на пятом месте в Западной конференции.

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