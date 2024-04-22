Кайри Ирвинг: не знаю являемся ли мы фаворитами в серии с «Клипперс»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мыслями после поражения команды в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс». Игра завершилась со счётом 109:97 в пользу «Клипперс».

«Переходя ко второй четверти, мне кажется, что мы действительно смогли быть конкурентоспособными. Имею в виду, что наша команда превзошла их во второй четверти. Мы заметили некоторые заминки, а также определённые тенденции у ребят из «Клипперс», которые дали понять, что их будет трудно защитить и у них разные стили игры. В первой четверти у них было несколько хороших моментов, к которым мы просто не были готовы.

В плей-офф идёт настоящая война, образно говоря, конечно. Так что мы должны наслаждаться этим действием и веселиться. Нам приходится выступать против некоторых членов Зала славы, так что они не собираются облегчать нам задачу. Не знаю, являемся ли мы фаворитами в этой серии, поэтому нам просто нужно обратить внимание на то, что мы можем контролировать», — приводит слова Ирвинга портал Fadeaway World.