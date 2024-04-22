Игроки НБА назвали лучшего защитника лиги

Издание NBACentral со ссылкой на The Athletic опубликовало список из лучших защитников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по мнению игроков. Больше всего голосов набрал член команды «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Рейтинг лучших защитников НБА, по мнению игроков: