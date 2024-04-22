Игроки НБА назвали лучшего защитника лиги
Издание NBACentral со ссылкой на The Athletic опубликовало список из лучших защитников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по мнению игроков. Больше всего голосов набрал член команды «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.
Рейтинг лучших защитников НБА, по мнению игроков:
- Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 15,2%
- Джру Холидэй («Бостон Селтикс») — 12,9%
- Лугенц Дорт («Оклахома-Сити Тандер») — 9,8%
- Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс») — 8,3%
- Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз») — 8,3%
- Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз») — 6,0%
- Алекс Карузо («Чикаго Буллз») — 5,3%
- Бэм Адебайо («Майами Хит») — 4,5%
- Джейлен Саггс («Орландо Мэджик») — 4,5%
- Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») — 3,8%
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