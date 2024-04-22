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Игроки НБА назвали лучшего защитника лиги

Игроки НБА назвали лучшего защитника лиги
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Издание NBACentral со ссылкой на The Athletic опубликовало список из лучших защитников Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), по мнению игроков. Больше всего голосов набрал член команды «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Рейтинг лучших защитников НБА, по мнению игроков:

  1. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») — 15,2%
  2. Джру Холидэй («Бостон Селтикс») — 12,9%
  3. Лугенц Дорт («Оклахома-Сити Тандер») — 9,8%
  4. Херберт Джонс («Нью-Орлеан Пеликанс») — 8,3%
  5. Джейден Макдэниелс («Миннесота Тимбервулвз») — 8,3%
  6. Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз») — 6,0%
  7. Алекс Карузо («Чикаго Буллз») — 5,3%
  8. Бэм Адебайо («Майами Хит») — 4,5%
  9. Джейлен Саггс («Орландо Мэджик») — 4,5%
  10. Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») — 3,8%
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