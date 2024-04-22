Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Каспер Уэйр пропустит сегодняшний матч с «Енисеем»

Каспер Уэйр пропустит сегодняшний матч с «Енисеем»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр не будет принимать участия в сегодняшнем матче плей-офф с «Енисеем» в связи с тем, что до сих пор он не смог окончательно восстановиться после травму стопы. Спортсмена не было видно на разминке перед игрой. Кроме того, пресс-служба клуба опубликовала стартовый состав пятёрки на предстоящий матч, в котором не числилось имени Уэйра.

Фото: ПБК ЦСКА

Напомним, последний свой матч Уэйр провёл 11 февраля с «Пармой». Таким образом, игрок пропустил почти все матчи второго этапа Единой лиги. В итоге армейцы заняли третье место в группе А и встретятся в четвертьфинале с «Енисеем». В нынешнем сезоне Уэйр в среднем набирает 16,1 очка и 4,1 передачи.

Клуб уволил главного тренера команды Эмила Райковича и назначил Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московском клубе в качестве помощника Димитриса Итудиса. Каспер заявил, что пока не уверен в том, что успеет восстановиться к серии с «Енисеем».

Сейчас смотрят:
Видео
Каспер Уэйр вернулся к тренировкам с ЦСКА перед плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android