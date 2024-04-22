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«Лига меня не любит». Энтони Дэвис — о том, что вновь не победил в номинации DPOY

«Лига меня не любит». Энтони Дэвис — о том, что вновь не победил в номинации DPOY
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не согласен с решением руководства Национальной баскетбольной ассоциации не номинировать его в категории «Лучший оборонительный игрок» за сезон-2023/2024.

«Я никогда этого не добьюсь. Лига меня не любит. По факту я лучший игрок обороны в лиге. У меня есть навык играть в оборону против пятерых. Я могу лучше всех в лиге выполнять пик-н-роллы, блокировать броски и быстро восстанавливаться», — приводит слова Дэвиса аккаунт Lakers all day.

Напомним, в тройку номинантов в категории «Лучший оборонительный игрок» за сезон-2023/2024 вошли Виктор Вембаньяма, Бэм Адебайо и Руди Гобер.

В первом матче серии между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис позволил Николе Йокичу и Аарону Гордону реализовать только 20% бросков с игры при игре один в один против него.

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