«План на игру сработал практически идеально». Пистиолис — о победе над «Енисеем»

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу команды в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«Спасибо за поздравления. Мы сегодня показали очень хорошую игру. Парни сыграли настолько здорово и с таким старанием, что план на игру сработал практически идеально. Но нам нужно оставаться скромными, нужно с уважением относиться к сопернику, потому что вторая игра будет другой. Если мы покажем такой же настрой и характер, то всё будет хорошо.

Покрестили (Андреас ответил на вопрос о том, почему игроки облили его водой в раздевалке. — Прим. «Чемпионата»). Традиции есть традиции. Россия — страна традиций. Мы все понимаем, что случилось. Назовём это традицией», — сказал Андреас после игры.

Напомним, игра завершилась победой ЦСКА со счётом 96:68 (30:12, 26:14, 18:19, 22:23).