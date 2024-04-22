Никита Курбанов высказался о победе в матче с «Енисеем»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал выступление команды в первой игре плей-офф Единой лиги с «Енисеем».

«Мне понравилось, как мы провели матч. Как команда взаимодействовала, как мы двигали мяч на падение, как мы вообще играли с прогрессивной отдачей. Возможно, какие-то моменты не получались, но, опять же, мы страховали друг друга. То есть та работа, которая была проделана за последнюю неделю, бо́льшую часть, мне кажется, нам удалось перенести сегодня в игру. Я тоже думаю, что команда отреагировала, несмотря на то что произошло. Это было в некоторые моменты игры — как защита, так и нападение. Но тем не менее понимание вот этих конкретных вещей сегодня было таким ключевым. Поэтому команда в защите сегодня, мне кажется, дала огромную уверенность в игре всем игрокам в нападении», — сказал Курбанов после матча.